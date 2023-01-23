Жилья в новостройках Москвы стало больше в 1,5 раза

Жилья в новостройках массового сегмента старой Москвы стало больше в 1,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». За 2022 год за счет выхода на столичный рынок 32 новых проектов, а также новых корпусов существующих проектов объем предложений увеличился на 55 процентов и составил 26,6 тысячи лотов.

Фото: Мослента Мослента

«Дальнейшее развитие массового рынка недвижимости во многом будет зависеть от сохранения льготных ипотечных программ, а также сдерживания роста цен застройщиками посредством различных акций», — цитирует агентство директора по развитию компании «Метриум» Наталью Сазонову.

В конце декабря 86,1 процента (22,9 тысячи лотов) предлагаемого в новостройках массового сегмента жилья составляли по большей части однокомнатные квартиры, а 13,1 процента (3,7 тысячи) — апартаменты.

Первое место по объему предложений занял Западный АО, на него пришлось 17,9 процента лотов, второе — Юго-Восточный АО с 17,6 процента, третье — Северный АО с 15,9 процента.

По итогам 2022-го средняя цена «квадрата» в квартирах на первичном рынке старой Москвы составила 309,9 тысячи рублей, что на 16,3 процента превышает показатель годичной давности. Средняя цена «квадрата» в апартаментах выросла на 8,2 процента по сравнению с декабрем 2021-го и составила 268,4 тысячи рублей.