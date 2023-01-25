Россиян предупредили об изменении правил покупки с ипотекой

«Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит – это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках. Сегодня рыночные ставки на 2 – 3% выше, чем, например, были в середине 2021 года», – отметила аналитик.

Она добавила, что программа считается актуальной, эта мера позволит увеличить количество сделок на рынке недвижимости. По словам Решетниковой, покупатель должен предоставить банку пакет документов, включающий заявку на кредит, а также справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС. Заемщики с плохой кредитной историей не смогут взять ипотеку. Во время оформления сделки с покупателя снимут комиссию в 1 % остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей, передают «Известия».