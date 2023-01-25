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9 часов назад

Россиян предупредили об изменении правил покупки с ипотекой

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россияне могут купить вторичное жилье по выгодной ставке. Подробности рассказала аналитик компании «Этажи» Татьяна Решетникова: россияне могут приобрести вторичное жилье по выгодной ставке.

Россиян предупредили об изменении правил покупки с ипотекой
Фото: ТАССТАСС

«Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит – это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках. Сегодня рыночные ставки на 2 – 3% выше, чем, например, были в середине 2021 года», – отметила аналитик.

Она добавила, что программа считается актуальной, эта мера позволит увеличить количество сделок на рынке недвижимости. По словам Решетниковой, покупатель должен предоставить банку пакет документов, включающий заявку на кредит, а также справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС. Заемщики с плохой кредитной историей не смогут взять ипотеку. Во время оформления сделки с покупателя снимут комиссию в 1 % остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тысяч рублей, передают «Известия».

Напомним, в России хотят включить в ипотеку при покупке новых квартир стоимость кухонной мебели. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

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