Назван самый популярный у москвичей день для покупки жилья

Чаще всего москвичи покупают жилье в пятницу. Самый популярный день у жителей столицы для приобретения недвижимости назвали эксперты группы компаний «Страна Девелопмент», передают «Известия».

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Исследование также показало, что наиболее высоким спросом на данный момент пользуются квартиры формата «евротрешка» со средней площадью 60-66 квадратных метров. 95 процентов клиентов компании покупают жилье с помощью ипотеки, а оставшиеся пять — платят сразу.

Среди покупателей оказалось поровну женатых или замужних и холостых. 21 процент желающих приобрести квартиру в Москве уже живет в столице, еще 75 процентов — приехавшие из других регионов страны.