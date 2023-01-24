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2 часа назад

Назван самый популярный у москвичей день для покупки жилья

Lenta.ru

Чаще всего москвичи покупают жилье в пятницу. Самый популярный день у жителей столицы для приобретения недвижимости назвали эксперты группы компаний «Страна Девелопмент», передают «Известия».

Назван самый популярный у москвичей день для покупки жилья
Фото: ТАССТАСС

Исследование также показало, что наиболее высоким спросом на данный момент пользуются квартиры формата «евротрешка» со средней площадью 60-66 квадратных метров. 95 процентов клиентов компании покупают жилье с помощью ипотеки, а оставшиеся пять — платят сразу.

Среди покупателей оказалось поровну женатых или замужних и холостых. 21 процент желающих приобрести квартиру в Москве уже живет в столице, еще 75 процентов — приехавшие из других регионов страны.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья в Москве. По итогу итогам 2022 года спрос на вторичную недвижимости столицы снизился на 22,4 процента по сравнению с 2021 годом. Всего за прошедший год было зарегистрировано 132,6 тысячи сделок с московским жильем. Минимальное число договоров зафиксировали в мае — 7,2 тысячи за месяц.

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