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5 часов назад

Москвичам рассказали, когда упадут цены на недвижимость

News.ru

«Вторичка» в Москве подешевеет на 10–15% до конца года, а возможно, и в ближайшие месяцы. Об этом NEWS.ru рассказали представители риелторских компаний. Причина — в большом количестве выставленных на продажу квартир и низком спросе из-за высоких ставок по ипотеке.

Москвичам рассказали, когда упадут цены на недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца года мы ожидаем снижения цен на рынке в пределах 10–15%. Это напрямую связано с ростом количества лотов на рынке — практически в два раза. Весной и в начале мая цены снизятся несильно. В летние месяцы спрос традиционно будет ниже, что скажется и на стоимости жилья. А к сентябрю — октябрю произойдет стабилизация», — говорит руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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Примерно те же прогнозы дает директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

«Рост спроса маловероятен, поэтому цены будут находиться под давлением. Учитывая, что в 2020–2021 годах рынок «перегрелся» и стоимость вторичного жилья была раздута на 30%, а по некоторым объектам и на 40%, у цен есть потенциал для снижения — постепенно они придут к разумным значениям. Ничего страшного не произойдет, когда вторичное жилье подешевеет на 10% — это должно случиться в ближайшие месяцы. Допускаю, что в дальнейшем цены снизятся еще на 5%», — отмечает аналитик.

Оба эксперта также говорят, что размер скидок при торге уже составляет 5–10%.

В то же время из-за роста спроса на 5% в октябре — декабре выросли средние цены на «вторичку» в регионах — с 3,9 млн рублей до 4,1 млн руб. за квартиру, сообщили NEWS.ru в «Авито Недвижимости». Средняя цена «квадрата» за квартал увеличилась на 3%, с 83 тыс. руб. до 85,4 тыс. руб. Трехкомнатные квартиры подорожали на 6%, двухкомнатные — на 5%, однокомнатные и объекты с четырьмя комнатами и более — на 4%, а вот студии подешевели — на 1%. В отдельных регионах «вторичка» стала доступнее. Так, в Калининграде квартиры в среднем подешевели на 7%, в Севастополе — на 6%, в Сочи — на 4%, в Краснодаре — на 3%. Скидки в октябре — декабре в регионах составляли 5–15%.

Недвижимость,Сергей Шлома,
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