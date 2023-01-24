На российском рынке недвижимости увидели признаки «перегрева»

Рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки пока не грозит российскому рынку недвижимости образованием займового «пузыря» на манер американского кризиса 2008 года. Однако в стране уже сформировались некоторые признаки «перегрева», включая риски дальнейшего увеличения доли просроченных платежей по жилищным займам, сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса участников рынка.

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«По итогам III квартала 2022 года реальные доходы населения в России снизились на 3,4% в годовом выражении. Хотя общий уровень долговой нагрузки по итогам года существенно не вырос, россияне все чаще начинают обращаться в банки за новыми кредитами, чтобы погасить старые, растет доля людей, которые берут второй-третий кредит, растет число обращений о признании физических лиц банкротами», — заявил Руслан Сухий из «Рентаведа».

При сложившемся уровне реальных доходов населения есть риск ухода большей части граждан в сегмент вторичного жилья, где цены более низкие в сравнении с первичным рынком. Этот фактор может повлиять на образование рисков для сегмента новостроек, пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

«Если цены останутся такими, как сейчас, то без роста реальных доходов населения при отмене программ субсидирования ипотеки спрос частично уйдет в сегмент вторичного жилья, при равнозначных ставках по ипотеке финансово выгоднее будет покупка «вторички», что создает риски для сегмента новостроек», — заключила она.