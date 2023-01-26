США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость

Финансовая разведка США предупредила финорганизации страны, что попавшие под ограничения россияне могут использовать инвестиции в коммерческую недвижимость для обхода антироссийских санкций, говорится в заявлении ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Финансовая разведка США также подготовила перечень признаков, которые помогут выявить подобную деятельность, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что новое уведомление дополнит усилия властей США по изоляции попавших под санкции российских олигархов и их посредников в мировой финансовой системе.

По сообщению ведомства, операции с коммерческой недвижимостью сопряжены с «непрозрачными структурами собственности» и «крайне сложными финансовыми методами», из-за чего данный вид инвестиций может использоваться для сокрытия незаконных активов.

Исполняющий обязанности директора финансовой разведки Химамули Дас отметил, что более 30 государств ввели экономические ограничения в отношении Москвы и «у попавшей под санкции российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих незаконно нажитых богатств».