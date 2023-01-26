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9 часов назад

США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость для борьбы с обходом санкций

Деловая газета "Взгляд"

Финансовая разведка США предупредила финорганизации страны, что попавшие под ограничения россияне могут использовать инвестиции в коммерческую недвижимость для обхода антироссийских санкций, говорится в заявлении ведомства.

США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость
Фото: ТАССТАСС

Финансовая разведка США также подготовила перечень признаков, которые помогут выявить подобную деятельность, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что новое уведомление дополнит усилия властей США по изоляции попавших под санкции российских олигархов и их посредников в мировой финансовой системе.

По сообщению ведомства, операции с коммерческой недвижимостью сопряжены с «непрозрачными структурами собственности» и «крайне сложными финансовыми методами», из-за чего данный вид инвестиций может использоваться для сокрытия незаконных активов.

Исполняющий обязанности директора финансовой разведки Химамули Дас отметил, что более 30 государств ввели экономические ограничения в отношении Москвы и «у попавшей под санкции российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих незаконно нажитых богатств».

Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.

Недвижимость,ЦРУ,
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