США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость

Финансовая разведка США предупредила финорганизации страны, что попавшие под ограничения россияне могут использовать инвестиции в коммерческую недвижимость для обхода антироссийских санкций, говорится в заявлении ведомства.
Финансовая разведка США также подготовила перечень признаков, которые помогут выявить подобную деятельность, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что новое уведомление дополнит усилия властей США по изоляции попавших под санкции российских олигархов и их посредников в мировой финансовой системе.
По сообщению ведомства, операции с коммерческой недвижимостью сопряжены с «непрозрачными структурами собственности» и «крайне сложными финансовыми методами», из-за чего данный вид инвестиций может использоваться для сокрытия незаконных активов.
Исполняющий обязанности директора финансовой разведки Химамули Дас отметил, что более 30 государств ввели экономические ограничения в отношении Москвы и «у попавшей под санкции российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих незаконно нажитых богатств».
Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.