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4 часа назад

В России резко сократился спрос на жилье в новостройках

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В России спрос на жилье в новостройках по итогам прошлого года резко сократился. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова приводит РБК.

В России резко сократился спрос на жилье в новостройках
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в 2022 году составило 703,3 тысячи. Это на 22 процента меньше, чем в рекордном 2021 году, когда было заключено 898,5 тысячи сделок с новостройками», — рассказал эксперт.

По словам Кошелева, весной 2022 года на рынке недвижимости был большой спрос на первичное жилье, после которого последовало резкое падение. Так, в апреле число договоров долевого участия уменьшилось на 27 процентов относительно того же месяца 2021 года. В мае текущего года объем продаж сократился уже на 52 процента относительно мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что жилья в новостройках Москвы стало больше в полтора раза.

Недвижимость,Владимир Кошелев,Госдума,
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