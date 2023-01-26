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5 часов назад

В Москве обнаружили просадку спроса на ипотеку

Lenta.ru

По итогам 2022 года спрос на приобретение недвижимости в ипотеку в Москве упал на 21,34 процента относительно аналогичного результата за 2021 год. О просадке спроса на жилищные кредиты в столице «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

В Москве обнаружили просадку спроса на ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество запросов, связанных с покупкой лотов в ипотеку, в четвертом квартале прошедшего года оказалось на 25,31 процента ниже, чем в третьем квартале того же года. Относительно четвертого квартала 2021-го в 2022-м снижение составило 34,84 процента.

По словам специалистов, самое сильное падение интереса к покупке жилья в ипотеку в Москве в 2022-м наблюдалось в марте — тогда количество обращений сократилось на 37,54 процента. Напротив, пик спроса на жилье в ипотеку со стороны московских покупателей в 2022 году был обнаружен в феврале — в том месяце число обращений оказалось на 53,94 процента выше, чем среднемесячный результат за весь год, и на 21,25 процента больше, чем в январе 2022-го.

В январе генеральный директор IKON Realty Александр Трыкин предрек рынку недвижимости в России рост благодаря ипотеке. По его словам, нововведения относительно семейной ипотеки должны будут стимулировать рост сделок на первичном рынке, а повышение ставки по льготной ипотеке на один процент при этом не создаст значительного оттока заемщиков.

Недвижимость,
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