Ввод торговых центров в России упал до пятилетнего минимума

"Общая площадь торговых центров, открытых в 2022 году в России, является минимальной за последние пять лет. Из прогнозируемых по состоянию на начало 2022 года 195 тысяч квадратных метров торговых площадей построены 173 тысячи "квадратов" (104 тысячи - в Москве и 69 тысяч - в регионах)", - говорится в сообщении компании.