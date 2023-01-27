Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
29 минут назад

Ввод торговых центров в России в 2022 году упал до пятилетнего минимума

РИА Недвижимость

В России в 2022 году сдали в эксплуатацию 173,7 тысячи квадратных метров торговых центров, в сравнении с предыдущим годом объем ввода сократился в четыре раза, упав до пятилетнего минимума, подсчитали в консалтинговой компании Core.XP.

Ввод торговых центров в России упал до пятилетнего минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Общая площадь торговых центров, открытых в 2022 году в России, является минимальной за последние пять лет. Из прогнозируемых по состоянию на начало 2022 года 195 тысяч квадратных метров торговых площадей построены 173 тысячи "квадратов" (104 тысячи - в Москве и 69 тысяч - в регионах)", - говорится в сообщении компании.

Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы, по данным Core.XP, на конец 2022 года составила 11,7%, в регионах - 5,6%.

Хотя на 2023 год заявлено открытие примерно 303 тысяч квадратных метров торговых площадей (133 тысячи "квадратов" в Москве и 170 тысяч - в регионах), сохраняющийся высокий уровень риска в экономике продолжит корректировать планы девелоперов и может привести к сдвигу сроков ввода новых торговых центров, полагают консультанты.

"Все устаревшие ТЦ будут трансформироваться в специализированные форматы: развлекательные, мебельные, дискаунтеры. С высокой вероятностью, будет практиковаться снос и редевелопмент таких объектов в жилье. Дополнительно торговые площади могут быть использованы под размещение складов или производств", - прогнозируют в компании.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители