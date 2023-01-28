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5 часов назад

В Госдуме констатировали завышенные платежи за ЖКУ в новостройках

Говорит Москва

При этом совсем другие расценки в старых домах.

В Госдуме констатировали завышенные платежи за ЖКУ в новостройках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактически за деньги одних собственников содержат других. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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«В сфере ЖКХ всё ужасно запутано. Например, у нас процветает перекрёстное субсидирование. У нас в новых домах собирают больше, чем реально нужно для их содержания. А в старых «развалюшках» малоквартирных собирают меньше. Чтобы решить эту проблему, как правило, берут ту же управляющую компанию и говорят: хочешь взять новый дом, возьми в нагрузку старый. И вот фактически за деньги одних собственников содержатся другие. Там есть много других причин. Многие будут расстроены, если у нас будет прозрачная картина по каждому дому. Хотя бы стандартизировать все эти услуги».

Ранее в Госдуме сообщили о нехватке 30-50% дворников в Москве. Такая тенденция складывается, несмотря на высокие зарплаты в столице в этой сфере. Для борьбы с дефицитом кадров дворникам следует предоставить служебное жильё, сказала депутат Светлана Разворотнева.

Недвижимость,Госдума,
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