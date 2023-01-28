В Госдуме констатировали завышенные платежи за ЖКУ в новостройках

«В сфере ЖКХ всё ужасно запутано. Например, у нас процветает перекрёстное субсидирование. У нас в новых домах собирают больше, чем реально нужно для их содержания. А в старых «развалюшках» малоквартирных собирают меньше. Чтобы решить эту проблему, как правило, берут ту же управляющую компанию и говорят: хочешь взять новый дом, возьми в нагрузку старый. И вот фактически за деньги одних собственников содержатся другие. Там есть много других причин. Многие будут расстроены, если у нас будет прозрачная картина по каждому дому. Хотя бы стандартизировать все эти услуги».