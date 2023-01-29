В России могут упасть цены на частные дома

После снижения средней стоимости частных домов стандартного класса на 5–10% в конце 2022 года эта тенденция может продолжиться и весной 2023-го. Цена подобных объектов на российском рынке недвижимости может упасть еще на 5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы девелоперов.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

«Цены на загородные дома стандартного класса в декабре прошлого года снизились на 5–10%, в январе застройщики этот показатель пока не пересматривали. Но в марте перед началом сезона они могут снизиться еще до 5%», — предположил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, данная тенденция будет обусловлена стабилизацией и даже уменьшением стоимости стройматериалов на российском рынке. В свою очередь, управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина допустила, что цены на частные дома могут начать снижение в этом году уже по итогам января.

«В Подмосковье с начала осени 2022 года наметилось сокращение средних цен, которого не было, пожалуй, с конца 2008 года. В январе ожидается продолжение такой тенденции — в целом по итогу месяца они могут упасть менее чем на 0,5%», — заключила Магилина.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев также допустил возможность снижения цен на загородную недвижимость в начале 2023 года. По его словам, застройщики могут начать предлагать потенциальным покупателям скидки в размере 5–7% для увеличения объемов продаж в зимний «низкий» сезон.