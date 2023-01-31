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2 часа назад

В московских новостройках для богатых стало меньше машино-мест

Lenta.ruиещё 2

Число машино-мест в новостройках бизнес-класса Москвы сократилось на 30 процентов — с 0,86 в 2018 году до 0,59 в 2022-м. О том, что в столичном жилье для богатых стало меньше парковочных мест, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Touch.

В московских новостройках для богатых стало меньше машино-мест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снижение коэффициента наблюдается и в более дешевых московских новостройках. Однако если в комфорт-классе тенденция объясняется снижением спроса на места для машин, то в более высоких сегментах нехватка такого сервиса вызывает недовольство собственников. На данный момент в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены парковочными местами с коэффициентом 0,5 или ниже — на две квартиры приходится максимум одно машино-место. Пять лет назад такой показатель считался нормой для жилья комфорт-класса.

Самой распространенной причиной дефицита машино-мест в высокобюджетных домах является близкое расположение к транспортным развязкам и станциям метро. В подобных локациях затруднительно оборудовать большой отдельно стоящий паркинг, а мест на подземной парковке жителям недостаточно. Сокращение числа парковочных мест также связано с нехваткой площадей и сложностью прогнозирования спроса на машино-места из-за экономической неопределенности.

В сентябре 2022 года аналитики Сбербанка выяснили, что стоимость машино-мест в России сравнима со стоимостью десятой части квартиры. В исследовании учитывалась цена на двухкомнатное жилье без отделки.

Недвижимость,Сбербанк России,
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