Кабмин расширил программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

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По его словам, льготными кредитами смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, отметил Мишустин, снизились и требования по зарплате. Эксперты будут учитывать не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что общая сумма ипотечных кредитов для IT-специалистов в 2022 году составила свыше 54 миллиардов рублей. По его словам, средняя ставка составила 4,04%.

Чернышенко добавил, что льготную ипотеку смогут оформить сотрудники около 20 тысяч аккредитованных IT-компаний.