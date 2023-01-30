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1 час назад

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Москва24иещё 2

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Кабмин расширил программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, льготными кредитами смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, отметил Мишустин, снизились и требования по зарплате. Эксперты будут учитывать не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что общая сумма ипотечных кредитов для IT-специалистов в 2022 году составила свыше 54 миллиардов рублей. По его словам, средняя ставка составила 4,04%.

Чернышенко добавил, что льготную ипотеку смогут оформить сотрудники около 20 тысяч аккредитованных IT-компаний.

Ранее Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, до 10,9%, с 10 января. При этом представитель банка тогда добавил, что большому числу организаций придется корректировать ставки по ипотеке из-за роста стоимости заимствования облигаций федерального займа на рынке.

Недвижимость,Личный счет,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Сбербанк России,
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