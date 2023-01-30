Кабмин расширил программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Текст заявления приводится на сайте кабмина.

Фото: ТАСС ТАСС

Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Он также проинформировал о смягчении требований по заработной плате. По словам премьер-министра, в стране будут учитывать не только доход с основного места работы, но и по совместительству. Мишустин заявил, что IT-специалистам необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Кроме того, он указал на важность в сохранении кадрового потенциала всей индустрии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о заинтересованности страны в формировании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли.

Газета «Коммерсант» писала, что Минцифры РФ с декабря приступило к проведению совещаний с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов.