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2 часа назад

Москвичи поставили рекорд по ипотеке

Lenta.ru

В декабре 2022 года на первичном рынке Москвы зарегистрировали максимальное количество ипотечных сделок за всю историю наблюдения. О том, что в столице поставили рекорд по числу взятых жилищных кредитов, «Ленте.ру» сообщило Управление Росреестра по Москве.

Москвичи поставили рекорд по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за последний месяц года в столице заключили более 7,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Этот показатель на 46,7 процента превысил результат ноября. Доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 61,3 процента.

Декабрьский показатель стал максимальным по количеству ипотечных сделок в строящихся домах как в 2022 году, так и за все прошлые годы. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2021 года, когда число заключенных с помощью ипотеки ДДУ составило 7,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года спрос на ипотеку со стороны москвичей просел на 21,34 процента. Самое заметное падение интереса к покупке жилья с помощью кредита наблюдалось в марте — тогда количество обращений сократилось на 37,5 процента.

Недвижимость,Росреестр,
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