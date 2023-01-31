Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве

Цены на вторичную недвижимость в Москве и Подмосковье упали на 15-20 процентов в сравнении с январем 2022. Это связано с кредитно-денежной политикой Центрального Банка России и выросшими ипотечными ставками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

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«К январю прошлого года цены упали на 15-20 процентов. Год назад ЦБ поднял ключевую ставку и рынок ипотеки умер. Под 17 процентов квартиры не брал никто, когда опустили до 10, стало понятно, что по этой ставке покупать люди готовы, но не по тем ценам, что были. По этой причине вторичка начала падать», — объяснил риелтор.

Он также добавил, что речь идет не о ценах, указанных в объявлениях о продаже квартир, а именно о тех, с которыми покупатели и продавцы выходят на сделки. По словам Барсукова, цены в объявлениях значительно завышены, что может создать ложное впечатление о реальной ситуации на рынке.

«Больше цены падать не будут. По крайней мере, до апреля-мая. Что будет дальше, мы не знаем. Ситуация сейчас очень сложная, поскольку мы оказались в зоне высокой неопределенности», — объяснил собеседник «Ленты.ру.»

В 2022 году в Новой Москве сократилось количество квартир с отделкой. Об изменении структуры предложения этого типа объектов сообщают «Известия» со ссылкой данные компании «Метриум».