В России подешевела ипотека

По итогам декабря 2022 года ипотека в России подешевела — средняя ставка по кредитам на жилье снизилась до 6,65 процента с ноябрьского показателя в 7,11 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

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Без учета договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), показатель снизился до 9,57 процента в декабре против 9,67 процентов месяцем ранее. В ведомстве связывают уменьшение средних значений с увеличением второй месяц подряд доли кредитов, выданных по более низкой ставке на новостройки — она выросла с 38,6 процента в ноябре до 44,7 процента в декабре.

По оценкам ЦБ, задолженность по ипотеке продолжала увеличиваться и к концу 2022 года достигла 13,8 триллиона рублей. При этом месячный темп прироста задолженности ускорился до 2,3 процента по сравнению с 1,6 процента в начале декабря, отмечают в финансовом регуляторе.

Так, годовой прирост портфеля по ипотечным кредитам оказался на уровне 17,6 процента, или 2,1 триллиона рублей, обеспечив примерно 85 процентов прироста долгов по кредитам физлиц. В ЦБ заявили, что более шести месяцев на ипотеку приходится половина кредитной задолженности россиян.