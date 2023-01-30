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5 часов назад

Российская ипотека подешевела

Lenta.ru

По итогам декабря 2022 года ипотека в России подешевела — средняя ставка по кредитам на жилье снизилась до 6,65 процента с ноябрьского показателя в 7,11 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В России подешевела ипотека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Без учета договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), показатель снизился до 9,57 процента в декабре против 9,67 процентов месяцем ранее. В ведомстве связывают уменьшение средних значений с увеличением второй месяц подряд доли кредитов, выданных по более низкой ставке на новостройки — она выросла с 38,6 процента в ноябре до 44,7 процента в декабре.

По оценкам ЦБ, задолженность по ипотеке продолжала увеличиваться и к концу 2022 года достигла 13,8 триллиона рублей. При этом месячный темп прироста задолженности ускорился до 2,3 процента по сравнению с 1,6 процента в начале декабря, отмечают в финансовом регуляторе.

Так, годовой прирост портфеля по ипотечным кредитам оказался на уровне 17,6 процента, или 2,1 триллиона рублей, обеспечив примерно 85 процентов прироста долгов по кредитам физлиц. В ЦБ заявили, что более шести месяцев на ипотеку приходится половина кредитной задолженности россиян.

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Ранее в России изменили условия льготной ипотеки для IT-специалистов. Вскоре воспользоваться этой программой смогут сотрудники всех аккредитованных компаний от 18 до 50 лет (ранее — от 22 до 44 лет). Кроме того, смягчилось требование к уровню зарплат: в городах миллионниках (за исключением Москвы) минимальный показатель снизили до 120 тысяч рублей, а в более мелких населенных пунктах — до 70 тысяч рублей.

Недвижимость,Банк России,
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