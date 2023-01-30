Эксперты заявили о падении цен на квартиры в Москве

Согласно исследованию рынка жилья от Высшей школой экономики, цены на недвижимость в Москве продолжают падать. Текст исследования доступен на сайте организации.
«На сегодняшний день можно прогнозировать профицит новостроек: в конце 2022 г. застройщики предлагали скидки до 35 % на новостройки. Цены идут вниз, а заложенные в планах застройщиков рекордные квадратные метры требуют пересмотра», – сообщают эксперты.
Они также уточняют, что самое резкое падение цен было зафиксировано в марте 2022 года. Оно коснулось всю Россию, но наиболее заметным было именно в Москве.
Впрочем, эксперты также отмечают, что покупка жилья всё ещё остаётся недоступной для многих россиян.
«По нашим расчетам, 20 % самых бедных домохозяйств в России сегодня не могут позволить себе оплачивать ипотеку, взятую на 20 лет на жилье размером 50 кв. м в своем регионе, даже если бы у них был уже скоплен первоначальный взнос в 15 % от стоимости квартиры», – сообщается в исследовании.
Чтобы это исправить, специалисты Высшей школы экономики предлагают пересмотреть подход к льготной ипотеке и сделать субсидии адресными. Тогда застройщики не будут субсидироваться, а проблема спекулятивного спроса на жилье значительно уменьшится.
Ранее эксперты заявили, что ожидают снижения цен на загородную недвижимость.