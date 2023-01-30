Эксперты заявили о падении цен на квартиры в Москве

«По нашим расчетам, 20 % самых бедных домохозяйств в России сегодня не могут позволить себе оплачивать ипотеку, взятую на 20 лет на жилье размером 50 кв. м в своем регионе, даже если бы у них был уже скоплен первоначальный взнос в 15 % от стоимости квартиры», – сообщается в исследовании.