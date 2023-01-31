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3 часа назад

Аренда элитных квартир в центре Москвы резко подешевела в 2023 году

runews24.ru

Эксперты в сфере недвижимости проинформировали о резком снижении спроса на рынке аренды люксовых апартаментов столицы.

Аренда элитных квартир в центре Москвы резко подешевела
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

По данным “Новых известий”, специалисты агентство Intermark Real Estate зафиксировали рост числа предложений жилья премиального класса в декабре 2022 года на уровне 8%, а за весь период число предложений выросла в два раза. Специалисты объяснили это массовыми отъездом клиентов за рубеж и общим падением спроса на съем квартир такого типа.

Пик роста предложений от арендодателей отмечен после 24 февраля 2022 года, отмечают аналитики, а спрос при этом за аналогичный период “просел” на 18%. В настоящее время цена аренды элитной квартиры в центре Москвы составляет порядка 332 000 рублей за месяц (на 11% ниже, чем в 2022 году). Более того, 51% сделок по съему апартаментов такого уровня заключается в рамках этого года со значительными скидками и не превышает 217 000 рублей.

С учетом переизбытка предложений, упала цена, констатируют в Real Estate и добавляют, что среди лидеров по сдаче элитных квартир в столице отмечены следующие локации: Арбат-Кропоткинская (17%), Лубянка-Китай-Город и Ленинградский проспект (11%), а также Тверская-Кремль и Замоскворечье.

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