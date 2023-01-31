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5 часов назад

Проект льготного лизинга отечественных автобусов включили в перечень самоокупаемых

ТАССиещё 1

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении инвестиционного проекта льготного лизинга отечественных автобусов в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается во вторник на сайте правительства.

"Правительство продолжает работу по обновлению парка общественного транспорта в регионах. Инвестиционный проект льготного лизинга отечественных автобусов включен в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, улучшить транспортное обслуживание населения, а также добиться роста объемов пассажирских перевозок. Также ожидается увеличение загрузки автозаводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса.

В 2023-2024 годах на реализацию данного проекта из ФНБ будет направлено 44 млрд рублей. Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить 4 130 автобусов различной модификации: 1 990 автобусов в 2023 году и 2 140 - в 2024. Уточняется, что автобусы передадут в лизинг региональным транспортным компаниям сроком на семь лет под 6,8% годовых. Доля средств ФНБ в общем объеме финансирования проекта составит 60%.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Государственная транспортная лизинговая компания,Фонд национального благосостояния,
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