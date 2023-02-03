Определена европейская страна с самой дорогой ипотекой

Европейскими странами с самой дорогой ипотекой оказались Молдавия, Венгрия и Украина. Государства с наименее доступными жилищными кредитами определило в своем исследовании издание РИА Новости.

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В ноябре 2022 года средняя ипотечная ставка в Молдавии достигла 12,89 процента годовых. Показатель стал максимальным с мая 2016 года. В занявшей второе место по недоступности кредитов на жилье Венгрии ставка оказалась на уровне 10,95 процента — рекордное значение с 2015 года. Тройку лидеров замкнула Украина, где ставка снизилась до 10,95 процента.

Четвертое место досталось Польше с максимальной за всю историю наблюдения ставкой в 9,3 процента, а пятое — России со ставкой, снизившейся до 7,11 процента. В первую десятку также вошли Румыния (6,96 процента), Великобритания (5,97 процента), Черногория (4,98 процента), Сербия (4,77 процента), Латвия и Литва (4,09 процента).

В 15 странах Европы банки предлагают заемщикам ипотеку по ставке три-четыре процента. Дешевле всего кредиты на жилье оказались во Франции (1,91 процента), Мальте (2,18 процента) и Люксембурге (2,5 процента). Отмечается, что в конце лета минимальная для Европы ипотечная ставка была в Люксембурге и составляла 1,36 процента. Осенью 2022 года в большинстве государств региона средние ставки достигли рекордных значений.