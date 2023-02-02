Названы самые популярные варианты жилья в ипотеку

Квартиры на вторичном рынке остались лидерами спроса в сегменте ипотечного кредитования в 2022 году. Доля таких покупок снизилась за счет льготных программ. Но теперь обещает вновь возрасти. Такой прогноз сделали аналитики Россельхозбанка, исходя из текущих изменений на рынке недвижимости.

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«Вторичка» стабильно занимает примерно две трети в структуре ипотечных сделок благодаря своей доступности и широкому выбору. В 2022-м она, по предварительным данным, уменьшилась с 67 до 57 процентов. Эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования банка объясняют это тем, что в первом полугодии процентные ставки по программам льготной ипотеки (ориентированным на новостройки) не реагировали на общий скачок, тогда как условия по кредитам на покупку вторичного жилья сильно ужесточились.

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В ближайшее время благодаря снижению ставок в целом по рынку условия ипотечных программ будут сближаться, и популярность вторичной недвижимости снова возрастет. На первичном рынке доля сделок с ипотекой в 2022 году составляла 70 процентов, на вторичном – 36.

Наиболее динамичное развитие, по мнению специалистов Центра, ждет сферу индивидуального жилищного строительства. Интерес к загородному жилью подстегивают продление и расширение «дачной амнистии», превращение программы социальной газификации в бессрочную, появление льготной ипотеки на строительство дома хозспособом, возможность жилищного строительства на землях сельхозназначения. В 2022 году ввод жилья по ИЖС достиг 56 миллионов квадратных метров, в сегменте многоквартирных домов – 37 миллионов. В ипотеку россияне предпочитают брать вторичное загородное жилье.

Средний срок ипотечного кредита в России увеличился на три года – займы выдают на срок свыше 23 лет, уменьшая размер ежемесячного платежа. В то же время ставки аренды жилья в Москве за минувший год снизились на 19,5 процента, а вне мегаполисов – выросли на 14 процентов, следует из данных ЦИАН.

Что выгоднее – разместить свободные средства на вкладах или инвестировать в покупку квартиры? Однозначного ответа нет. Сегодня доходность годовых депозитов чуть выше, чем стоимость аренды жилья. При этом следует понимать, что ликвидность недвижимости меньше, чем денег на счете, напомнил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Дмитрий Тарасов: