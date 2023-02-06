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1 час назад

Дан прогноз по рынку жилья в Москве

Lenta.ru

В этом году объем новых предложений квартир в центре Москвы будет «давить» на цены на рынке. Соответствующий прогноз «Ленте.ру» дали эксперты инвестиционной компании Garnet.

Дан прогноз по рынку жилья в Москве
Фото: 

По мнению специалистов, объем предложения жилья, выставленного на продажу в Центральном округе столицы (ЦАО), значительно увеличился за счет того, что собственники, ранее сдававшие квартиры в аренду, решили их продать. Часть из них покинула страну. Кроме того, специалисты отметили снижение спроса на объекты бизнес- и премиум-класса на фоне уменьшения доходов бизнеса и потенциальных покупателей, которое, по мнению экспертов, будет наблюдаться в будущем.

Специалисты также предполагают, что в 2023 году продолжится долгосрочный тренд, связанный с разрывом в цене между лотами от застройщика и вторичными квартирами в пределах одного комплекса. В результате него «вторичка» будет стоить дешевле, чем объекты со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Таким образом, переходя к новому владельцу, лоты будут терять в цене, как автомобили, по сравнению с объектами от застройщика. При этом в компании убеждены, что спрос на альтернативные сделки и «трейд-ин» продолжит набирать популярность среди клиентов.

В январе генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков предсказал, что в первом квартале 2023 года цены на «вторичку» в Москве останутся достаточно стабильными. Эксперт добавил, что во втором квартале года он ожидает повышения цен на готовые квартиры.

Недвижимость,
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