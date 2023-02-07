В Москве сократилось число сделок по аренде элитного жилья

Число сделок на рынке аренды элитной недвижимости в Москве – стоимостью от 150 тысяч рублей в месяц - упало по результатам 2022 года на 40%, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group.

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"В 2022 году рынок недвижимости характеризовался высокой турбулентностью, которая привела к коррекции спроса во всех сегментах. Реакция сегмента высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду на ситуацию была аналогичной", - сообщили в пресс-службе компании.

В NF Group добавили, что активность участников рынка на протяжении всего года оставалась на невысоком уровне, но в некоторые периоды спад спроса был наиболее заметен. Например, в сентябре-октябре 2022 года.

"Скорее всего, низкий спрос со стороны арендаторов сохранится в краткосрочной перспективе, тем более январь-февраль является традиционно менее активным периодом из-за отпусков и каникул", - отметил партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

В NF Group также зафиксировали смещение спроса в сторону менее дорогой "элитки". Около 30% запросов пришлось на лоты со ставкой аренды от 150 до 200 тысяч рублей в месяц – на 11 процентных пунктов больше к показателю 2021 года.