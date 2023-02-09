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37 минут назад

"Авито Недвижимость": стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%

Газета.Ruиещё 7

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Авито Недвижимость».

Стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве выросла на 2,1 тыс. рублей. Тем не менее в годовом выражении данный показатель продемонстрировал существенный спад, уточняется в статье.

«Средняя стоимость аренды квартир в Москве в 2022 году снизилась на 21,4%, тогда как в среднем по городам-миллионникам, напротив, отмечается рост на 25%. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. руб. в месяц», — говорится в материале.

На втором месте по уровню падения средних цен на аренду жилья оказался Санкт-Петербург. В этом городе показатель за 12 месяцев снизился на 10%, до 27 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга заняла Ленинградская область, где стоимость аренды квартир за год уменьшилась на 4,8%, до 20 тыс. рублей, заключается в заметке.

7 февраля аналитики компании NF Group представили статистические данные, согласно которым спрос на аренду элитной недвижимости в Москве упал на 40% по итогам 2022 года. Речь шла об объектах недвижимости с арендной стоимостью от 150 тыс. рублей. Наиболее низкое число сделок по аренде элитных квартир зарегистрировали в сентябре-октябре.

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