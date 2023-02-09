Стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Авито Недвижимость».

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При этом по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве выросла на 2,1 тыс. рублей. Тем не менее в годовом выражении данный показатель продемонстрировал существенный спад, уточняется в статье.

«Средняя стоимость аренды квартир в Москве в 2022 году снизилась на 21,4%, тогда как в среднем по городам-миллионникам, напротив, отмечается рост на 25%. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. руб. в месяц», — говорится в материале.

На втором месте по уровню падения средних цен на аренду жилья оказался Санкт-Петербург. В этом городе показатель за 12 месяцев снизился на 10%, до 27 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга заняла Ленинградская область, где стоимость аренды квартир за год уменьшилась на 4,8%, до 20 тыс. рублей, заключается в заметке.