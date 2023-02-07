Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране

За 2022 год спрос на приобретение недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) со стороны россиян взлетел на 288,87 процента относительно 2021 года. О том, что граждане России бросились скупать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Elite & Luxury Real Estate.

Специалисты отметили, что почти все клиенты (96,25 процента) интересовались покупкой недвижимости в Дубае. Для сравнения аналогичный показатель за 2021 год составлял 95,62 процента. Второй в списке наиболее популярных локаций ОАЭ оказалась столица государства Абу-Даби — на нее пришлось 1,65 процента от общего количества запросов. В 2021 году доля обращений, приходящаяся на него, была несколько выше — 2,12 процента. Замкнул тройку город Шарджа с показателем в 1,14 процента в 2022 году и 1,54 процента — в 2021-м.