Найдена самая дешевая квартира в России

В квартире старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория и неудобное расположение, однако она пригодна для жизни.

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Инта вышла на первое место в рейтинге российских городов с самыми дешёвым вторичным жильём, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» и «Домклик». Это город в республике Коми, население — 20 тысяч человек.

Три самые дешёвые квартиры в России, пригодные для жизни: 135 тысяч ₽ (Инта) — двухкомнатная квартира площадью 43 м² в пятиэтажном доме 1973 года постройки, находится в залоге у банка.

(Инта) — двухкомнатная квартира площадью 43 м² в пятиэтажном доме 1973 года постройки, находится в залоге у банка. 140 тысяч ₽ (Инта) — однокомнатная квартира в 30 м² на последнем этаже пятиэтажки.

(Инта) — однокомнатная квартира в 30 м² на последнем этаже пятиэтажки. 160 тысяч ₽ (Воркута) — трёхкомнатная квартира площадью 78 м² на последнем этаже трёхэтажного дома 1992 года постройки. Продавец согласен на торг.

Эксперты объяснили причины низкой цены этих квартир.

«Старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория, удаленность дома от центра города. К тому же эти города не пользуются особым спросом, что в том числе влияет на ценообразование», — рассказал «РИА Недвижимости» представитель «Домклика».