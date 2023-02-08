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1 час назад

Найдена самая дешёвая квартира в России

Сравни.ру

В квартире старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория и неудобное расположение, однако она пригодна для жизни.

Найдена самая дешевая квартира в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инта вышла на первое место в рейтинге российских городов с самыми дешёвым вторичным жильём, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» и «Домклик». Это город в республике Коми, население — 20 тысяч человек.

Три самые дешёвые квартиры в России, пригодные для жизни:
  • 135 тысяч ₽ (Инта) — двухкомнатная квартира площадью 43 м² в пятиэтажном доме 1973 года постройки, находится в залоге у банка.
  • 140 тысяч ₽ (Инта) — однокомнатная квартира в 30 м² на последнем этаже пятиэтажки.
  • 160 тысяч ₽ (Воркута) — трёхкомнатная квартира площадью 78 м² на последнем этаже трёхэтажного дома 1992 года постройки. Продавец согласен на торг.

Эксперты объяснили причины низкой цены этих квартир.

«Старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория, удаленность дома от центра города. К тому же эти города не пользуются особым спросом, что в том числе влияет на ценообразование», — рассказал «РИА Недвижимости» представитель «Домклика».

В «Авито Недвижимости» добавили, что в объявлениях есть варианты даже дешевле 100 тысяч ₽, но их не учли из-за крайне низкого качества жилья.

Недвижимость,
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