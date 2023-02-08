Найдена самая дешевая квартира в России

В квартире старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория и неудобное расположение, однако она пригодна для жизни.
Инта вышла на первое место в рейтинге российских городов с самыми дешёвым вторичным жильём, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» и «Домклик». Это город в республике Коми, население — 20 тысяч человек.
Эксперты объяснили причины низкой цены этих квартир.
«Старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория, удаленность дома от центра города. К тому же эти города не пользуются особым спросом, что в том числе влияет на ценообразование», — рассказал «РИА Недвижимости» представитель «Домклика».
В «Авито Недвижимости» добавили, что в объявлениях есть варианты даже дешевле 100 тысяч ₽, но их не учли из-за крайне низкого качества жилья.