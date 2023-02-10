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1 час назад

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

Lenta.ruиещё 1

В январе 2023 года самое дорогое жилье в новостройках среди районов старой Москвы находится в Якиманке. Об этом говорится в исследовании компании «Бест-Новострой», сообщает РБК.

Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
Фото: ТАССТАСС

За год жилье в Якиманке подорожало на 22 процента, в среднем лот обойдется в 290,8 миллиона рублей. Районом с самым дорогим жильем также назвали Арбат, где объекты стоят 192,2 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнул Таганский район — в среднем жилье здесь стоит 166,6 миллиона рублей.

Ниже в списке расположились Хамовники со средним показателем в 122,8 миллиона рублей. Пятую строчку рейтинга занял Красносельский район — средняя стоимость достигла 116,7 миллиона рублей.

«Лидерство Якиманки объясняется ростом стадии готовности в новостройках. В Красносельском районе в продаже есть два проекта, в которых цены за год заметно повысились. Это и повлияло на рост среднего показателя по району», — объяснили в компании.

Ранее в «Бест-Новострое» пришли к выводу, что с января 2022 года по январь 2023-го новостройки комфорт-класса больше всего подорожали в Ярославском районе Москвы — на 25,2 процента, до 310,5 тысячи рублей за один квадратный метр.

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