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1 час назад

В России предложили включить мебель в стоимость ипотеки

Lenta.ru

В России захотели включить мебель в стоимость ипотеки. С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился глава Минстроя Ирек Файзуллин, сообщает РИА Новости.

В России предложили включить мебель в стоимость ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр считает, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса. Кроме того, она позволит снизить стоимость мебели для потребителей за счет включения ее в стоимость кредита, а также обеспечит дополнительный спрос россиян на товары отечественного производства.

Ранее глава Минстроя заявил о планах включить в ипотеку как минимум меблировку кухни. Необходимость меры Файзуллин объяснил оптимизацией затрат населения. В «Авито» отметили, что в 2022 году продажи мебели и предметов интерьера в России выросли более чем на треть. Наиболее частой покупкой россиян стали кровати, диваны и кресла — их доля составила 23 процента, а по сравнению с 2021-м продажи таких товаров увеличились на 24 процента. Среднюю сумму мебели из этого раздела оценили в 11,1 тысячи рублей — это на 20 процентов дороже, чем годом ранее.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Владимир Путин,Госстрой России,
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