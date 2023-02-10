В России предложили включить мебель в стоимость ипотеки

Министр считает, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса. Кроме того, она позволит снизить стоимость мебели для потребителей за счет включения ее в стоимость кредита, а также обеспечит дополнительный спрос россиян на товары отечественного производства.

Ранее глава Минстроя заявил о планах включить в ипотеку как минимум меблировку кухни. Необходимость меры Файзуллин объяснил оптимизацией затрат населения. В «Авито» отметили, что в 2022 году продажи мебели и предметов интерьера в России выросли более чем на треть. Наиболее частой покупкой россиян стали кровати, диваны и кресла — их доля составила 23 процента, а по сравнению с 2021-м продажи таких товаров увеличились на 24 процента. Среднюю сумму мебели из этого раздела оценили в 11,1 тысячи рублей — это на 20 процентов дороже, чем годом ранее.