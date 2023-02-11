В Москве выросла средняя сумма ипотечного кредита по итогам 2022 года

Средняя сумма ипотечного кредита в Москве за 2022 год выросла на 15% и составила 7,42 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании компании "Прогород", входящей в группу ВЭБ.РФ, материалы есть в распоряжении ТАСС.

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"Годом ранее она составляла 6,47 млн рублей. Основным фактором роста стоимости ипотеки стало удорожание жилья. Общая сумма выданных ипотечных кредитов на покупку московской недвижимости в 2022 году составила 666 млрд рублей", - говорится в материалах.

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Согласно результатам исследования, максимальный объем выдачи ипотеки на покупку жилья в Москве отмечался в феврале 2022 года - 74 млрд рублей, а также в декабре - 87 млрд рублей. При этом в начале года (в январе 2022 года) покупатели московской недвижимости занимали в банках в среднем 7 млн рублей, в декабре средняя сумма ипотечного кредита составила уже 8 млн рублей. Вместе с ростом суммы кредита увеличивались и сроки кредитования. По данным компании, к концу 2022 года средний срок ипотечного кредита в Москве составил 24,4 года, в январе он достигал 22,2 года.

Руководитель аналитического центра "Прогород" Максим Тутуков добавил, что рост суммы кредита и увеличение срока, на который он выдан, были обусловлены ростом стоимости недвижимости. За прошлый год квартиры в московских новостройках подорожали в массовом сегменте на 16,7%, до 247 тыс. рублей за кв. м, в бизнес-классе - на 14,8%, до 364 тыс. рублей за кв. м.

Удорожание недвижимости в регионах и увеличение размера кредита оказались не столь заметными. Средняя сумма ипотечного займа на покупку жилья в регионах в январе 2022 года составила 3,4 млн рублей, а к концу года достигла 3,95 млн рублей. Средний срок кредитования к декабрю 2022 года составил 24,1 года, в то время как еще в начале года кредиты выдавались в среднем на 21,9 года.