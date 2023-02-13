Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
34 минуты назад

Россияне переключились на аренду жилья

Lenta.ruиещё 1

В 2023 году спрос на аренду жилья в России будет повышаться. Такое развитие событий этому сегменту рынка спрогнозировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, сообщает РИА Новости.

Россияне переключились на аренду жилья
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, продажи жилья на данный момент существенно замедлились, и россияне переключились на аренду. В течение года тренд может усилиться. Луценко объяснил, что до этого стоимость аренды не повышалась, при этом размер взноса по ипотеке стал проигрывать ежемесячному платежу за аренду.

В компании выяснили, что в январе 2023 года однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 0,6 процента. Больше всего подобные объекты прибывали в цене во Владивостоке и Санкт-Петербург — на шесть процентов в каждом, а также в Воронеже, где зафиксировали динамику в пять процентов.

Ранее аналитики сервиса «Домклик» выяснили, что в январе 2023 года дешевле всего снять квартиру в Москве можно было в районе Внуково. Второе место по ставкам аренды «однушек» поделили Бирюлево Западное и Капотня.

Недвижимость,Павел Луценко,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители