Россияне переключились на аренду жилья

В 2023 году спрос на аренду жилья в России будет повышаться. Такое развитие событий этому сегменту рынка спрогнозировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, продажи жилья на данный момент существенно замедлились, и россияне переключились на аренду. В течение года тренд может усилиться. Луценко объяснил, что до этого стоимость аренды не повышалась, при этом размер взноса по ипотеке стал проигрывать ежемесячному платежу за аренду.

В компании выяснили, что в январе 2023 года однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 0,6 процента. Больше всего подобные объекты прибывали в цене во Владивостоке и Санкт-Петербург — на шесть процентов в каждом, а также в Воронеже, где зафиксировали динамику в пять процентов.