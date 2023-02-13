Россияне бросились скупать жилье в Азии

Риелторы зафиксировали рост спроса со стороны российских граждан на недвижимость в ряде государств. В частности, они делали выбор в пользу жилья в Таиланде в 2,5 раза чаще, чем раньше. Также россияне чаще интересовались жилыми объектами на индонезийском острове Бали – спрос на них вырос в четыре раза, сообщает РИА Новости.

По словам коммерческого директора Tranio Елены Милишенковой, спрос среди россиян на недвижимость в Таиланде возрос на 135%, медианный бюджет повысился на 20%, до 150 тысяч евро. Интерес к недвижимости на Бали увеличился на 266% , а бюджет составил 162 тысячи евро, указала собеседница.

Также эксперт подчеркнула, что с января по сентябрь российские граждане приобрели в Таиланде 430 жилых объектов. Они заняли вторую строчку в рейтинге самых активных покупателей жилья там среди иностранцев.

Преимущество данных направлений заключается в их большей доступности в сравнении с другими азиатскими рынками, пояснила Милишенкова. Еще одним фактором, который сыграл на пользу данных стран, стала простота сделок. Так, россияне могут их заключать дистанционным способом, добавила она. Специалист ожидает роста спроса со стороны россиян на жилье в Таиланде и на Бали.