Россияне массово заинтересовались недвижимостью в ОАЭ

В январе 2023 года россияне массово заинтересовались недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В начале года относительно декабря 2022 года спрос на покупку объектов в этой стране увеличился почти на 32 процента. Аналитики отметили, что до этого интерес к жилью в ОАЭ со стороны россиян снижался на протяжении двух месяцев. К декабрю за месяц показатель снизился на 6,82 процента.

Эксперты объяснили, что интерес россиян к недвижимости в ОАЭ традиционно растет в первый месяц года. В январе 2019 года спрос относительно декабря 2018-го вырос на 53 процента, в январе 2021-го — на 54,9 процента.