Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
36 минут назад

В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Lenta.ru

Глава «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер призвала запретить продажу недвижимости иностранцам на фоне рекордного роста цен на жилье. Об этом сообщает местная газета T24.

В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам», — пишет газета.

По информации издания, в выходные председатель оппозиционной партии провела инспекцию в провинции Хатай, где обратила внимание на эту проблему. Отмечается, что правительство Турции «пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года цены на жилье в Турции выросли на 8-10 процентов. Квартира в 60 квадратных метров в Анталье обойдется в 140 тысяч евро, в Стамбуле за аналогичный объект просят около 200 тысяч евро. Эксперты уточнили, что за год спрос на жилье в стране увеличился на 15-20 процентов.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители