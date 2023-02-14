В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

По информации издания, в выходные председатель оппозиционной партии провела инспекцию в провинции Хатай, где обратила внимание на эту проблему. Отмечается, что правительство Турции «пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года цены на жилье в Турции выросли на 8-10 процентов. Квартира в 60 квадратных метров в Анталье обойдется в 140 тысяч евро, в Стамбуле за аналогичный объект просят около 200 тысяч евро. Эксперты уточнили, что за год спрос на жилье в стране увеличился на 15-20 процентов.