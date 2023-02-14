В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Глава «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер выступила за введение запрета на продажу жилья и земли иностранным гражданам в связи с подорожанием недвижимости в стране до рекордных значений. Об этом сообщила местная газета T24, передает РИА Новости.
«Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам», — уточняет издание.
Отмечается, что председателем оппозиционной партии была проведена инспекция в провинции Хатай. Там она обнаружила данную проблему. Также сообщается, что турецкие власти пока не приняли никаких мер для урегулирования вопроса.
Ранее сообщалось, что, по данным Бюро статистики Турции (TURKSTAT), в период с января по ноябрь иностранные граждане купили в Турции существенное количество жилых объектов — 61,74 тыс. единиц, что на 20,23% превышает показатель 2021 года. Возглавили данный рейтинг россияне, которые приобрели 13,9 тыс. лотов. На второй строчке оказались иранцы (7,54 тыс.), на третьем месте расположились иракцы (5,89 тыс.).
Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина ранее заявила «Известиям», что российские граждане по большей части делают выбор в пользу жилья в Стамбуле и курортных локациях, в частности в Анталье, Алании и Бодруме. Там, как уточнила собеседница, землетрясения не было.