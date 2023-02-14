В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Глава «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер выступила за введение запрета на продажу жилья и земли иностранным гражданам в связи с подорожанием недвижимости в стране до рекордных значений. Об этом сообщила местная газета T24, передает РИА Новости.

«Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам», — уточняет издание.

Отмечается, что председателем оппозиционной партии была проведена инспекция в провинции Хатай. Там она обнаружила данную проблему. Также сообщается, что турецкие власти пока не приняли никаких мер для урегулирования вопроса.

Ранее сообщалось, что, по данным Бюро статистики Турции (TURKSTAT), в период с января по ноябрь иностранные граждане купили в Турции существенное количество жилых объектов — 61,74 тыс. единиц, что на 20,23% превышает показатель 2021 года. Возглавили данный рейтинг россияне, которые приобрели 13,9 тыс. лотов. На второй строчке оказались иранцы (7,54 тыс.), на третьем месте расположились иракцы (5,89 тыс.).