Определены лучшие для продажи типы квартир

Быстрее всего в Москве можно найти покупателя первичной или вторичной студии. Тип квартир, лучше всего подходящий для продажи в столице, определили эксперты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Сервис выяснил, сколько времени требовалось в среднем для продажи разных видов жилья в столице в январе 2023 года. В целом срок экспозиции вторичной недвижимости составил 4,2 месяца при средней цене квадратного метра 249 тысяч рублей. При этом сложнее всего было реализовать самые дорогие квартиры, в которых больше четырех комнат — такие объекты продавались за восемь месяцев при стоимости «квадрата» 469 тысяч рублей. Проще всего оказалось найти покупателей для студий, метр в которых стоит около 250 тысяч рублей — срок экспозиции таких квартир на вторичном рынке составил 2,2 месяца.

Первичные квартиры в Москве в январе продавались почти пять месяцев, а стоимость «квадрата» в них составила 297 тысяч рублей. Дольше всего покупателей искали в случае с многокомнатными квартирами, метр в которых стоит 378 тысяч рублей. Такие объекты продавались примерно за 5,7 месяца. Короче всего срок экспозиции оказался у студий с «квадратом» за 291 тысячу рублей — он составил около четырех месяцев.

«Средний срок экспозиции определяется ликвидностью объекта. Эта зависимость действует и на высоком рынке, и особенно на низком — как сейчас», — отметил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Он добавил, что в 2023 году сроки экспозиции увеличились из-за падения платежеспособного спроса и давления цен.