Раскрыты цены на недвижимость в новых регионах России

В Запорожье, Донбассе и Херсонской области сохраняется рынок недвижимости. Люди не только продают, но и покупают квартиры. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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По данным газеты, в Донецке и Луганске цены достаточно высокие, в некоторых случаях вполне сопоставимые с московскими.

Так, за трехкомнатную квартиру в «сталинке» в центре Донецка, с качественным ремонтом, мебелью просят 8,1 млн рублей. Квартира в менее престижном доме, но тоже в центре, обойдется в 4,1 млн рублей.

Уточняется, что цены на жилье в часто обстреливаемых районах, а также в Горловке, существенно ниже. Стоимость квартир составляет от 1,5 до 1,8 млн рублей.

В Луганске цены колеблются от 1,1 до 5,4 млн рублей. Наиболее дешевое жилье - в Первомайске, недалеко от линии соприкосновения. За двухкомнатную квартиру в пятиэтажке там просят 1,1 млн рублей.

На «мирных» окраинах города 2-3-комнатные квартиры стоят от 2,3 до 4,4 млн рублей. В центре города двухкомнатная квартира площадью 46 кв.м. оценивается в 5,4 млн рублей.

Квартиры в приморских городах предлагаются по цене от 2 до 4 млн рублей. К примеру, в Геническе (Херсонская область) «трешка» в доме на берегу Азовского моря стоит 4 млн рублей.