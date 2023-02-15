СМИ сообщили о возможном запуске всеобщей ипотеки в России

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил выдавать ипотечные займы на новостройки со ставкой 5%, сообщают «Известия».

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Как ожидается, для этой программы не будут использоваться бюджетные средства. Депутаты предложили Центробанку предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых, а наценка финансовых организаций составит 2—3%. В результате этого конечная ставка по такой ипотеке для россиян будет не выше 5%.

Если программа будет одобрена, спрос на ипотеку вырастет на 20%, что положительно скажется на доступности жилья.

Заместитель председателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил, что действующая в настоящее время в стране программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена до середины 2024 года. О ее дальнейшем продлении пока речи не идет. Поэтому, как считает депутат, параллельно нужно искать и предлагать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости России.