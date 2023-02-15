Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
54 минуты назад

СМИ сообщили о возможном запуске всеобщей ипотеки в России

Елена Прошина

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил выдавать ипотечные займы на новостройки со ставкой 5%, сообщают «Известия».

СМИ сообщили о возможном запуске всеобщей ипотеки в России
Фото: ТАССТАСС

Как ожидается, для этой программы не будут использоваться бюджетные средства. Депутаты предложили Центробанку предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых, а наценка финансовых организаций составит 2—3%. В результате этого конечная ставка по такой ипотеке для россиян будет не выше 5%.

Если программа будет одобрена, спрос на ипотеку вырастет на 20%, что положительно скажется на доступности жилья.

Заместитель председателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил, что действующая в настоящее время в стране программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена до середины 2024 года. О ее дальнейшем продлении пока речи не идет. Поэтому, как считает депутат, параллельно нужно искать и предлагать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости России.

Как считают в Госдуме, ограниченные по сроку ипотечные программы приводит к ажиотажному спросу на рынке недвижимости, что вызывает рост цен на жилье. Застройщики, понимая, что меры поддержки временны, не спешат инвестировать в новые проекты.

Недвижимость,Ставки по ипотеке,Ипотека,Александр Аксененко,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители