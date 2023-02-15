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57 минут назад

Росреестр сообщил, что москвичи стали реже обращаться за ипотекой

Газета.Ru

Число ипотечных сделок в Москве по итогам января этого года снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистику управления Росреестра по Москве.

Москвичи стали реже обращаться за ипотекой
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили представители ведомства, в январе 2023 года москвичи оформили свыше 7 тыс. договоров ипотечного кредитования на покупку жилья в столице. Годом ранее было заключено 8,3 тыс. ипотечных сделок.

В Росреестре подчеркнули, что статистика за январь этого года, даже несмотря на небольшое снижение, говорит о том, что спрос на ипотеку в столице остается стабильным.

«Число заключенных ипотечных договоров в январе 2023 года оказалось выше, чем в январе 2021 года на 18,9%. Тогда показатель был на уровне 5,9 тыс. Кроме того, число сделок в начале этого года превысило январские результаты всех предыдущих лет», — объяснили в Росреестре.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, Москва в январе этого года стала лидером по объему выданных кредитов в рамках программы льготной ипотеки. Банки в столице предоставили клиентам 11,2 млрд руб. по программе льготной ипотеки под 8% годовых. Это на 17,8% превысило показатели в других российских регионах.

Недвижимость,Росреестр,
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