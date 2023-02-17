Португалия прекратит выдачу «золотых» виз

Правительство решило отказаться от предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции.

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Об этом заявил португальский премьер Антониу Кошта, пишет Público. По словам главы кабмина, на эту меры власти пошли в рамках борьбы со спекуляцией недвижимостью.

С октября 2012 г. по январь 2023-го Лиссабон выдал больше 11,5 тыс. таких видов на жительство, что привлекло инвестиции на сумму свыше шести миллиардов евро.