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28 минут назад

Португалия прекратит выдачу «золотых» виз

Говорит Москваиещё 3

Правительство решило отказаться от предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции.

Португалия прекратит выдачу «золотых» виз
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом заявил португальский премьер Антониу Кошта, пишет Público. По словам главы кабмина, на эту меры власти пошли в рамках борьбы со спекуляцией недвижимостью.

С октября 2012 г. по январь 2023-го Лиссабон выдал больше 11,5 тыс. таких видов на жительство, что привлекло инвестиции на сумму свыше шести миллиардов евро.

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Больше всего «золотых» виз получили граждане Китая, Бразилии и США. С февраля прошлого года Португалия приостановила выдачу таких документов для граждан РФ.

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