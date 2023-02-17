В январе 2023 года россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции — они приобрели значительно больше лотов, чем все другие иностранцы. Такие данные приводит Турецкий институт статистики (Turkstat) в своем отчете, пишет РБК.

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По данным аналитиков, клиенты из России приобрели в курортной стране 1557 домов и квартир. Второе место по числу сделок занимают иранцы (526 лотов), а третье — иракцы (229 лотов). На четвертом месте оказались граждане Украины (157 сделок), а замыкают пятерку лидеров жители Казахстана (155 сделок). Таким образом, россияне приобрели в Турции больше объектов, чем все, кто вошел в топ-пять, вместе взятые.

Всего в январе 2023 года иностранные граждане приобрели в евразийском государстве 4161 жилой объект — это на 0,6 процента меньше, чем в аналогичный месяц годом ранее. Самой популярной локацией у нерезидентов оказалась Анталья — там было продано 1590 лотов. Второе место занимает Стамбул (1380 лотов), а третье — Мерсин (331 лот).