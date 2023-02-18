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35 минут назад

На столичном рынке недвижимости появились микростудии площадью 8,8 «квадратов»

Илья Родин

Аналитики компании «Метриум» рассказали, что в столице впервые появились в продаже микростудии. Их площадь составляет 8,8 кв. м. Об этом пишут «Известия».

В Москве стали продавать студии площадью менее девяти «квадратов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее площадь самых маленьких объектов на рынке Москвы составляла 9,8 кв. м.

По данным экспертов, студии находятся в жилом комплексе в ЮАО, их стоимость составляет 4,3 млн рублей.

Уточняется, что в среднем площадь квартир в московских новостройках сократилась на 0,4 кв. м.

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В компании заметили, что на столичном рынке недвижимости количество лотов сократилось до 25,7 тыс. единиц, что на 3,3% меньше, чем в конце прошлого года.

Недвижимость,
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