В Москве стали продавать студии площадью менее девяти «квадратов»

Аналитики компании «Метриум» рассказали, что в столице впервые появились в продаже микростудии. Их площадь составляет 8,8 кв. м. Об этом пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ранее площадь самых маленьких объектов на рынке Москвы составляла 9,8 кв. м.

По данным экспертов, студии находятся в жилом комплексе в ЮАО, их стоимость составляет 4,3 млн рублей.

Уточняется, что в среднем площадь квартир в московских новостройках сократилась на 0,4 кв. м.