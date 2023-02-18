В Москве стали продавать студии площадью менее девяти «квадратов»

Аналитики компании «Метриум» рассказали, что в столице впервые появились в продаже микростудии. Их площадь составляет 8,8 кв. м. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что ранее площадь самых маленьких объектов на рынке Москвы составляла 9,8 кв. м.
По данным экспертов, студии находятся в жилом комплексе в ЮАО, их стоимость составляет 4,3 млн рублей.
Уточняется, что в среднем площадь квартир в московских новостройках сократилась на 0,4 кв. м.
В компании заметили, что на столичном рынке недвижимости количество лотов сократилось до 25,7 тыс. единиц, что на 3,3% меньше, чем в конце прошлого года.