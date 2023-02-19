В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов и политиков

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что в республике национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам.

«В Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — поделился Константинов.

Он пояснил, что процесс национализации ведется в рамках работы антитеррористической комиссии. Имущество связанных с киевским режимом украинских бизнесменов и политиков после завершения процедуры оценки выставляется на торги.