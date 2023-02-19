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В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов и политиков

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что в республике национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам.

В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов и политиков
© РИА Новости

«В Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — поделился Константинов.

Он пояснил, что процесс национализации ведется в рамках работы антитеррористической комиссии. Имущество связанных с киевским режимом украинских бизнесменов и политиков после завершения процедуры оценки выставляется на торги.

Глава республики Сергей Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

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