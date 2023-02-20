Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

В Москве стали строить меньше элитных апартаментов

Lenta.ru

В 2022 году в Москве в премиальном сегменте недвижимости сократилась доля элитных апартаментов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Бон Тон».

В Москве стали строить меньше элитных апартаментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, доля подобных объектов сократилась до 31 процента. В то время как в 2021 году показатель находился на уровне 42 процентов. В компании NF Group уточнили, что до пандемии коронавируса в премиальном сегменте апартаменты составляли долю в 50 процентов.

Специалисты объяснили тренд на то, что в столице стали строить меньше элитных апартаментов, экономической ситуацией.

«Во все кризисы застройщики сокращают ввод таких объектов из-за узкого спроса», — отметили в компании Kalinka.

Среди причин снижения доли также назвали недостаток свободных площадей под застройку.

Ранее в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что в феврале 2023 года больше всего жилья в новостройках стандарт-класса представлено в Академическом районе Москвы, а также районах Старое Крюково и Кузьминки.

Недвижимость,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий