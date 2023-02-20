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1 час назад

В ЦБ объявили об ужесточении регулирования выдачи ипотеки

Елена Прошина

Центробанк России с 1 мая принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ объявили об ужесточении регулирования выдачи ипотеки
Фото: 

«Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков», — говорится в тексте.

Она должна сбалансировать рынок жилья, купировать риски ценового пузыря и сформировать запасы капитала на случай роста потерь по ипотеке, отметили в ЦБ. В качестве основных причин, из-за которых регулятор принял решение пойти на этот шаг, указываются сохраняющиеся высокие темпы роста ипотечного кредитования, связанное с этим ухудшением стандартов кредитования, массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, провоцирующих завышение уровня цен на жилье и риски для заемщиков и банков.

Также в регуляторе подчеркнули, что снова снизить надбавки станет возможным только после прекращения использования в ипотеке рискованных схем и улучшения стандартов кредитования.

Недвижимость,Банк России,
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