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1 час назад

Подсчитан срок накопления на частный дом в России

Lenta.ruиещё 4

Для покупки собственного дома среднестатистическому россиянину придется откладывать деньги минимум восемь лет. Такой срок накопления на частное жилье назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Подсчитан срок накопления на частный дом в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При подсчете специалисты учитывали, что на эти цели человек направляет всю свою зарплату. Цены на частные дома эксперты взяли из собственной статистки портала, а по зарплатам ориентировались на открытые данные Росстата.

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Самый большой разрыв между стоимостью домов и доходами населения аналитики обнаружили в Чеченской Республике — средняя зарплата там составляет 35,2 тысячи рублей, а загородное жилье стоит 10,2 миллиона рублей. По оценкам «Мира квартир», житель этого региона сможет накопить на собственный коттедж за 24,3 года.

В десятку с наибольшими сроками вошли также Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Санкт-Петербург (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года).

Москва и Московская область заняли в рейтинге 11-е и 13-е места. Жителям столицы на дом придется копить 16,1 года, а жителям Подмосковья — 15,1 года. Между ними, на 12-м месте, располагается Ленинградская область, где откладывать деньги на коттедж потребуется в течение 15,2 года.

При этом быстрее всего собрать нужную сумму удастся жителям Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года), республики Коми (4,8 года), Ханты-Мансийского АО (5,4 года), Красноярского (5,6 года), Забайкальского (5,6 года) краев и Иркутской области (5,9 года).

«В среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату в размере немногим более 63 тысяч рублей, будет копить на средний дом стоимостью чуть выше 6 миллионов рублей в течение восьми лет. Мы делали подобное исследование два года назад, и оказалось, что с тех пор доступность индивидуальных домов осталась на том же уровне», — резюмировал представитель «Мира квартир».

Ранее аналитики портала выяснили, в каких регионах проще всего накопить на покупку квартиры на вторичном рынке. Лидерами по доступности жилья оказались Магаданская область и Чукотка — там для покупки готового жилья потребуется откладывать деньги 3,8 и 3,9 года соответственно.

Недвижимость,Росстат,
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