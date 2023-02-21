Названо время для выгодной покупки дачи

Выгоднее всего покупать дачу в конце дачного сезона — осенью. Как сообщает газета «Известия», такой совет дал депутат Госдумы, председатель союза дачников Никита Чаплин.

По его словам, в конце теплого сезона владельцы участков заинтересованы в том, чтобы продать их как можно быстрее. Сами покупатели тоже начинают активно искать участки весной, из-за чего растет цена на дачи.

Чаплин посоветовал перед покупкой оценить участок в разное время года. Весной стоит проверить, как сильно поднимаются грунтовые воды, летом — узнать соседей, а зимой проверить работу отопления.