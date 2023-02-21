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1 час назад

Названо самое выгодное время для покупки дачи

Никита Бородкин

Выгоднее всего покупать дачу в конце дачного сезона — осенью. Как сообщает газета «Известия», такой совет дал депутат Госдумы, председатель союза дачников Никита Чаплин.

Названо время для выгодной покупки дачи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в конце теплого сезона владельцы участков заинтересованы в том, чтобы продать их как можно быстрее. Сами покупатели тоже начинают активно искать участки весной, из-за чего растет цена на дачи.

Чаплин посоветовал перед покупкой оценить участок в разное время года. Весной стоит проверить, как сильно поднимаются грунтовые воды, летом — узнать соседей, а зимой проверить работу отопления.

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Продавать дачу, по мнению депутата, выгоднее всего весной — с марта и до начала майских праздников. Большинство покупателей стремятся приобрести участок в это время, чтобы до начала лета успеть обжиться и после наслаждаться летней жизнью вне города.

Недвижимость,Никита Чаплин,Госдума,
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