Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

В России захотели изменить условия одного вида ипотеки

Lenta.ruиещё 7

В Минпромторге захотели изменить условия промышленной ипотеки и повысить максимальный размер этого вида кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В России захотели изменить условия одного вида ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планируется повысить размер льготного кредита в рамках "промышленной ипотеки" до двух миллиардов рублей», — заявили в Минпромторге.

В министерстве уточнили, что на данный момент власти разработали проект постановления, документ находится на стадии межведомственного согласования.

Пока максимальная величина кредита составляет 500 миллионов рублей. Предприятия могут взять льготный кредит на срок до семи лет по ставке до пяти процентов годовых. Деньги можно потратить на покупку недвижимости для промышленного производства.

О запуске промышленной ипотеки было объявлено в сентябре 2022 года. Программа была создана в качестве нового инструмента поддержки предприятий. Так, предприятиям предоставили возможность получить долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости.

Недвижимость,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий