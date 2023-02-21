Риэлтор рассказал, как будет работать предложенная Путиным новая программа аренды жилья

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин инициировал запуск программы аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев подробнее рассказал, как именно будет работать эта программа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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В первую очередь отмечается, что льготным арендным жильем считается съёмное помещение, за которое частично заплатило государство. Такое жильё будет построено в значимых оборонных городах, а также индустриальных и научно-исследовательских центрах. Точные регионы застройки пока неизвестны, но ими могут оказаться среди прочих Нижегородская и Свердловская области, а также Удмуртия.

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Апрелев предположил, что программа может реализовываться по двум сценариями. Первый предполагает строительство нового жилья специально для аренды из расчета субсидирования ставки найма.

«Например, коммерческая ставка аренды – 50 тысяч рублей за двух-трехкомнатную квартиру. А для работника предприятия ОПК и его семьи может быть предусмотрена субсидия 50% или фиксированная сумма, которая будет дана на оплату аренд», – уточнил эксперт.

По второму сценарию новых строек не будет, зато аренду компенсируют за счет бюджета – сотруднику ОПК, который уже снимает жильё, могут попросту частично оплачивать аренду из бюджета.

При этом, кого конкретно коснётся эта государственная программа, по словам эксперта, пока не ясно. Апрелев подчёркивает, что в России много предприятий, которые обслуживают оборонный комплекс. Однако он считает, что чёткие критерии будут сформулированы правительством позднее.

В завершении Апрелев добавил, что считает инициативу перспективным нововведением.

«Считаю, что в будущем нужно направить такую социальную программу на все сферы, где есть кадровый голод – медики, учителя и т. д. И развивать это направление для всех категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – подытожил Апрелев.