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1 час назад

Риэлтор рассказал, как будет работать предложенная Путиным льготная программа аренды жилья для сотрудников ОПК

Елена Прошина

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин инициировал запуск программы аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев подробнее рассказал, как именно будет работать эта программа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Риэлтор рассказал, как будет работать предложенная Путиным новая программа аренды жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь отмечается, что льготным арендным жильем считается съёмное помещение, за которое частично заплатило государство. Такое жильё будет построено в значимых оборонных городах, а также индустриальных и научно-исследовательских центрах. Точные регионы застройки пока неизвестны, но ими могут оказаться среди прочих Нижегородская и Свердловская области, а также Удмуртия.

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Апрелев предположил, что программа может реализовываться по двум сценариями. Первый предполагает строительство нового жилья специально для аренды из расчета субсидирования ставки найма.

«Например, коммерческая ставка аренды – 50 тысяч рублей за двух-трехкомнатную квартиру. А для работника предприятия ОПК и его семьи может быть предусмотрена субсидия 50% или фиксированная сумма, которая будет дана на оплату аренд», – уточнил эксперт.

По второму сценарию новых строек не будет, зато аренду компенсируют за счет бюджета – сотруднику ОПК, который уже снимает жильё, могут попросту частично оплачивать аренду из бюджета.

При этом, кого конкретно коснётся эта государственная программа, по словам эксперта, пока не ясно. Апрелев подчёркивает, что в России много предприятий, которые обслуживают оборонный комплекс. Однако он считает, что чёткие критерии будут сформулированы правительством позднее.

В завершении Апрелев добавил, что считает инициативу перспективным нововведением.

«Считаю, что в будущем нужно направить такую социальную программу на все сферы, где есть кадровый голод – медики, учителя и т. д. И развивать это направление для всех категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – подытожил Апрелев.

21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с президентским посланием к Федеральному собранию. Выступление прошло в Гостином дворе.

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