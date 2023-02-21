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34 минуты назад

Россияне стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте

Lenta.ru

Россия возглавила список иностранных государств, граждане которых наиболее часто интересовались приобретением недвижимости в Дубае в 2022 году. О том, что они стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте, со ссылкой на заявление регионального директора департамента исследований Nikoliers Вероники Лежневой сообщает ТАСС.

Россияне стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт отметила, что в пятерку лидеров по спросу на жилье в Дубае также вошли граждане Великобритании, Индии, Франции и Италии. В компании предполагают, что по итогам наступившего 2023 года в этом перечне появится Китай.

Аналитики отметили, что в последние два года объем продаж жилья на популярном курорте удваивался. Согласно их наблюдениям, в январе-феврале текущего года продолжается активный рост показателей.

В феврале стало известно, что россияне начали скупать дорогое жилье в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным компании Dubai-Realty.com, по итогам 2022 года спрос россиян на высокобюджетную недвижимость в стране вырос на 139,95 процента по сравнению с 2021 годом.

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